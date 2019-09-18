Мост Метро хотел взорвать уроженец Крыма

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Мужчина, угрожавший взорвать мост Метро, родился в Симферополе. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко журналистам, передает корреспондент УНН.

"Да, он родился в Симферополе", - подтвердил он.

По словам Крищенко, задержали мужчину на мосту, у его автомобиля.

"Визуально и вербально, он был под действием каких-то... по моему мнению и исходя из моего опыта, он что-то употреблял. Но мы проведем экспертизу и возьмем у него анализы", - добавил начальник Главного управления Нацполиции.

Ранее Корищенко сообщил, что задержанный оказался бывшим военным.

Как сообщал УНН, 18 сентября в Киеве вооруженный преступник пригрозил взорвать мост Метро через Днепр.

Первое сообщение о ЧП поступило от прессслужбы КП "Киевский метрополитен", а именно о вероятном минировании станций.

Впоследствии в пресс-службе полиции Киева сообщили, что: "Информация от посторонних лиц поступило в 16:05 о том, что на мосту какой-то человек, с якобы похожими на оружие средствами, угрожает взорвать мост. Службы с обеих сторон выехали".

В комментарии УНН представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало отметил: "На мосту Метро гражданин, по предварительной информации, совершил несколько выстрелов в воздух и угрожает взорвать мост Метро". По его словам, движение по мосту перекрыто, территория оцеплена, на месте работают правоохранители.

Сейчас движение на мосту было восстановлено.