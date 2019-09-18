Сенцов заявил, что дал показания о пытках ФСБ для Гаагского трибунала

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Я дал показания для Гаагского трибунала на ФСБ, на их действия. Об этом заявил украинский режиссер Олег Сенцов в интервью "Громадському", передает УНН.

Сенцов отметил, что когда попал в "Лефортово" - дал объяснение своему адвокату по поводу пыток.

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"Я дал показания на ФСБ, на их действия (пытки - ред.) для Гаагского трибунала. Зло должно быть наказано", - сказал Сенцов.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 украинцами приземлился в киевском аэропорту "Борисполь". Были освобождены Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Алексей Сизонович, а также захвачены в ноябре 2018 года украинские моряки.