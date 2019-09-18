Сенцов: Я никогда не признаю Крым частью России

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Бывший украинский политзаключенный и Олег Сенцов заявил, что не признает аннексирован Россией Крым и оккупированные территории Донбасса территории РФ. Об этом украинский режиссер Сенцов рассказал в интервью "Громадському", передает УНН.

“Я никогда не признаю Крым частью России. Это не обсуждается. То же самое касается донбасских „республик“, которые являются искусственными сателлитами Российской Федерации. Тоже, соответственно, это часть Украины, я никогда не признаю сепаратистских настроений, желание присоединиться к России. Мы одна страна, от которой нас оторвали, и мы никогда с этим не согласимся”, — сказал Сенцов.

Украинский режиссер отметил, что такие вопросы есть “красной линией”, а все остальное можно обсуждать.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 Украинских приземлился в киевском аэропорту “Борисполь”. Были освобождены Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Павел Гриб, Станислав Клих, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Алексей Сизонович, а также захвачены в ноябре 2018 украинские моряки.

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