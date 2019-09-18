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РФ блокирует определение даты разведения сил на Донбассе - Олифер

РФ блокирует определение даты разведения сил на Донбассе - Олифер

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Украина подтвердила готовность к разведению сил и средств в районах Золотое и Петровское. В свою очередь сторона России блокирует определения возможной даты разведения. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает УНН.

“Однако реализация этой формулы возможно только при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывода с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной Избирательной Комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольной Украины участком российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями”, — сообщила Олифер.

Она также отметила, что украинская сторона подтвердила готовность к началу процесса разведения сил и средств в районе Золотого и Петровского. Зато РФ блокирует определения возможной даты разведения.

Согласно ее словам, участниками переговоров достигнуто “значительного прогресса по взаимному одновременного освобождения удерживаемых лиц”.

Кроме того, пресс-секретарь Кучмы сообщила, что в социально-экономической подгруппе работают над обеспечением жизнедеятельности инфраструктуры Донбасса и подготовкой к холодному времени года.

Напомним, Украина в Минске назвала условия реализации формулы Штайнмайера.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, Минские соглашения, контактная группа
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