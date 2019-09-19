Мужчина, угрожавший взорвать мост в Киеве, был уволен в июле — командование ССО

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Мужчина, который вечером 18 сентября угрожал взорвать мост Метро в Киеве действительно ранее проходил службу по контракту в подразделении обеспечения командования сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-служб командования, передает УНН.

“В июле 2019 по приказу был уволен со службы за невыполнение условий контракта”, — сообщили в пресс-службе.

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Как сообщал УНН, 18 сентября в Киеве вооруженный преступник пригрозил взорвать мост Метро через Днепр.

Первое сообщение о ЧП поступило от прессслужбы КП “Киевский метрополитен”, а именно о вероятном минировании станций.

Впоследствии в пресс-службе полиции Киева сообщили, что: “Информация от посторонних лиц поступило в 16:05 о том, что на мосту какой-то человек, с якобы похожими на оружие средствами, угрожает взорвать мост. Службы с обеих сторон выехали”.

Сейчас движение на мосту было восстановлено.

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