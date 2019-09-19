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Свитолина не смогла завершить поединок на турнире в Китае

Свитолина не смогла завершить поединок на турнире в Китае

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступления в рамках турнира WTA с призовым фондом 500 тыс. долл. в китайском Гуанчжоу, передает корреспондент УНН.

В поединке второго круга престижных соревнований первая сеяная соревновалась с 63 ракеткой мира Марией Боузковою из Чехии. Первая партия закончилась в пользу чешки — 6:4, которая осуществила единственный и решающий брейк в десятом гейме.

Во втором сете спортсменки обменялись брейками, но при счете 3:4, украинка приняла решение отказаться от продолжения борьбы.

Примечательно, что Свитолина была последней представительницей Украины на турнире. Ранее во втором круге Катарина Завацкий уступила Софии Кенин из США — 4:6, 2:6, а вчера в первом круге потерпела фиаско Екатерина Козлова от рук китаянки Чжан Шуай.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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