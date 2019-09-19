В сети появилось видео обезвреживания минера Метро в столице

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Нацполиции обнародовали видео задержания 42-летнего Алексея Белка, который днем 18 сентября угрожал взорвать мост Метро в Киеве и устроил на нем стрельбу. Видео обезвреживания злоумышленника опубликовал пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало на странице в Facebook, передает УНН.

“Мужчина, который с оружием угрожал применить взрывчатку на столичном мосту Метро, задержали без единого выстрела. Это был действительно вызов и неоценимый экспириенс, с которым молодая Национальная полиция Украина справилась „на отлично“. Водная полиция, спецназ КОРД, авиаподдержки, патрульная полиция Украина, кинологи, взрывотехники, криминалисты, психологи etc. Планирование спецоперации, длительные переговоры со злоумышленником, оценка рисков для жизни граждан и разрушения инфраструктуры, возможные варианты обезвреживания и, наконец, единственный идеальный — задержание без вреда жизни и здоровью не только мирных жителей, но и самого правонарушителя. Блестящая спецоперация, в ходе которой все службы и подразделения МВД действовали четко, слаженно, а главное выполнили свой долг — служить и защищать”, — написал Тракало.

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Как сообщал УНН, 18 сентября в Киеве вооруженный преступник пригрозил взорвать мост Метро через Днепр.

Первое сообщение о ЧП поступило от прессслужбы КП “Киевский метрополитен”, а именно о вероятном минировании станций.

Впоследствии в пресс-службе полиции Киева сообщили, что: “Информация от посторонних лиц поступило в 16:05 о том, что на мосту какой-то человек, с якобы похожими на оружие средствами, угрожает взорвать мост. Службы с обеих сторон выехали”.

Сейчас движение на мосту было восстановлено.

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