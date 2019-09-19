Клуб Малиновского с разгромного поражения дебютировал в группе Лиги чемпионов

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов-2019/2020 итальянская "Аталанта" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского в Загребе встречалась с местным "Динамо", сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Гости уступили хорватам со счетом 0:4. Хет-трик оформил 26-летний полузащитник Мислав Оршич, еще раз забивал Леовак.

Малиновский появился на поле сразу после перерыва, но помочь команде забить хотя бы мяч престижа не смог.

Примечательно, что для клуба из Бергамо этот поединок стал дебютным в истории клуба на групповой стадии ЛЧ.

Добавим, что в следующем туре Лиги чемпионов “Аталанта” будет принимать донецкий “Шахтер”.