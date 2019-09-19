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Британец Фьюри получил двухмесячное отстранение от бокса

Британец Фьюри получил двухмесячное отстранение от бокса

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 KO) два месяца отдыхать от бокса после победы над шведом Отто Валлин (20-1-0, 13 KO), сообщает УНН со ссылкой на “Mirror”.

Бывший чемпион в супертяжелом весовом дивизионе пропустил удар выше правого глаза в третьем раунде и получил серьезное рассечение, которое требовало наложения 47 швов.

Атлетическая комиссия штата Невада пока прекратила лицензию боксера до 14 ноября.

Однако предстоящий бой с чемпионом мира Деонтеем Уайлдером должен пройти в указанное время — 22 февраля 2020.

“Боб Арум рассказал мне, что Тайсон Фьюри из-за рассечения не сможет проводить спарринги в течение семи недель. Но потом он сможет восстановить нормальный тренировочный режим и подготовиться к запланированному на 22 февраля поединка против Уайлдера”, — написал инсайдер Лэнс Пагмайер.

Сам боксер отметил, что чувствует себя в порядке.

“Я в порядке. Это бокс. Вы не можете плавать и не промокнуть. Это бойцовский вид спорта”, — подчеркнул британец.

Напомним, что Фьюри праздновал победу единогласным решением над Валлин.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт
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