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Трамп поручил усилить санкции против Ирана

Трамп поручил усилить санкции против Ирана

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что поручил министру финансов Стивену Мнучину “существенно усилить санкции” в отношении Ирана на фоне эскалации напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает УНН со ссылкой сообщение Трампа в Twitter.

“Я только что поручили министру финансов существенно ужесточить санкции в отношении страны Иран”, — написал Трамп.

Никаких подробностей о планируемых мероприятиях он не привел.

Решение президента США не понравилось экс-директору ЦРУ Джон Бреннану, который является непримиримым критиком Трампа, который после своего ухода с поста в 2017 году обвинял в сговоре с Россией во время выборов 2016-го года.

“Иран нанес удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии из-за санкций — или он (Трамп) действительно ожидает, что новые санкции сдержат их? Каждый должен осознать, что Дональд Трамп не имеет никакого представления, как защитить нашу национальную безопасность и глобальную стабильность”, — отметил Бреннан в Twitter.

Напомним, в минувшие выходные нефтяные объекты в Саудовской Аравии подверглись атакам, ответственность за которые некоторые представители американских властей возлагают на Иран. Тегеран эти обвинения отвергает.

Ответственность за удары взяли на себя связанные с Ираном йеменские повстанцы Хути. Саудовская Аравия заявляет, что ее нефтяная отрасль, которая в результате ударов лишилась половины мощностей, будет полностью восстановлена до конца месяца. Эр-Рияд также обещает представить доказательства причастности Ирана к атакам.

Белый дом и Министерство финансов пока не предоставляют комментариев. Напряженные отношения между США и Ираном еще больше обострились после того, как Трамп вышел из международной ядерной сделки с Тегераном, назвав ее недостаточно жесткой, и восстановил санкции в отношении Ирана.

Источник: УНН
Теги: США, санкции, Иран, Дональд Трамп, ЦРУ
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