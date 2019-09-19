Боевики оборудуют позиции на участке разведения — отчет ОБСЕ

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Управляемые боевики из оккупационных войск РФ активно обустраивают траншеи и позиции на территории участка разведения сил у Петровского в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете ОБСЕ по 18 сентября, передает УНН.

“15 сентября на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения в жилом районе Петровского обнаружена новая траншею с северо-востока на юго-запад (не зафиксирована на изображениях от 2 сентября 2019 года) протяженностью примерно 240 м, ориентировочно в 400 м к востоку от восточной оконечности участка разведения”, — говорится в отчете.

В то же время, отмечается, что в 900 м к северо-востоку от указанной траншеи обнаружена новая 70-метровую траншею, вырытую вдоль лесополосы, а ориентировочно за 1 км дальше на восток — еще две новые траншеи (протяженностью около 200 м и 660 м).

“Примерно в 900 м к северо-западу от этих двух траншей по данным воздушного наблюдения выявлено недавно построенную позицию из двух траншей (обе протяженностью примерно 300 м)”, — сообщили в миссии.

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В свою очередь, наблюдатели видели, что гражданские транспортные средства продолжали пересекать блокпост.

В частности, в течение 17 сентября СММ ОБСЕ обнаружили “почти построено укрытие и около 20 человек в камуфляжной одежде, а также ориентировочно 12 грузовиков, одну землеройную машину и несколько кранов, рыли траншеи и выполняли полускрытые земляные работы у дороги между Петровским и н. п. Стила (неподконтрольный правительству, 34 км к югу от Донецка)”.

Уточняется, что это происходило на северо-восток от участка разведения в районе Петровского.

Напомним, представительство Президента в Крыму обратилось к прокуратуры из-за ситуации в ОБСЕ.