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Премьер Канады извинился за фотографию с черным гримом на лице после обвинений в расизме

Премьер Канады извинился за фотографию с черным гримом на лице после обвинений в расизме

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за то, что в 2001 году на одной из вечеринок нанес черный грим на лицо и надел белый тюрбан. Соответствующее заявление, которое транслировали все национальные телеканалы страны, он сделал на борту своего самолета в аэропорту Галифакса (провинция Новая Шотландия), передает УНН.

“В 2001 году на одной из вечеринок я был одет в костюм Аладдина, на лице у меня был макияж. Я глубоко сожалею об этом, я должен был тогда хорошо подумать, — сказал он. — Я прошу у канадцев за это прощения”. Трюдо добавил, что 18 лет назад не думал, что такой костюм можно будет связать с расизмом. “Теперь я понимаю, что это не так”, — сказал он. Глава правительства также подчеркнул, что “всю жизнь боролся с расизмом и был сторонником толерантности”.

В среду журнал Time в своем Twitter опубликовал черно-белую фотографию 2001 года, на которой Трюдо стоит в окружении четырех женщин. На его голове белый тюрбан, а на лицо наложен черный грим. Снимок был сделан на закрытой вечеринке под названием “Арабская ночь” в канадской частной школе, где на тот момент преподавал Трюдо.

Позже лидер оппозиционной Новой демократической партии Канады Джагмен Сингх, который является последователем религиозного течения сикхизм и сам носит тюрбан, обвинил премьер-министра в расизме.

“(Данное фото) — это высмеивание кого-то за то, как он живет, — сказал Сингх. — Я думаю, что он (Трюдо) должен ответить на вопрос, почему он это сделал, о чем говорит эта (его затея), что думает о людях, которые только потому, кем они являются, из-за цвета своей кожи, сталкиваются с проблемами в жизни”. “Расизм реальный, — заявил оппозиционер в среду в эфире национального телеканала CBC. — Я испытал это на себе, и он (премьер-министр) должен ответить на эти вопросы”.

Следует отметить, что в Канаде сейчас идет предвыборная кампания. Парламентские выборы запланированы на 21 октября.

Напомним, в Словакии депутат лишился мандата из-за расизма.

Источник: УНН
Теги: Канада, расизм, обвинительный акт
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