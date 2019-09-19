Названы главные экспортеров курятины Украины

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В прошлом году Украина экспортировала мяса птицы (преимущественно — курятины) на 506 млн долл, передает УНН со ссылкой на информационное издание “Агробизнес Украины”.

“Курятина составляет основу внешней торговли в секторе. Объем экспорта мяса и готовых продуктов существенно меньше и направлен преимущественно в страны СНГ”, — говорится в сообщении.

Главным поставщиком курятины за границу признан “Мироновский хлебопродукт” (МХП) Юрия Косюка. На плечах компании — 87,9% экспорта продукции.

Второе место, с существенным отрывом, разделяют “Мясоперерабатывающий комплекс ЛТД” и птицекомплекс “Губын”. Компаниям принадлежит по 2,5% экспорта продукции.

На третьем месте — компании “Агро-Овен” и птицекомплекс “Днепровский”. Им принадлежит по 1,8% экспорта курятины.

Также сообщается, что главными заказчиками украинской курятины за рубежом являются Нидерланды. В 2018 году Украина поставила голландцам продукта на 113 млн долл.

На втором месте — Словакия с показателем 59,9 млн долл., на третьем — Саудовская Аравия (57,8 млн долл.).

Кроме того, в прошлом году Украина экспортировала немало курятины в Ирак и Германию — на 39,7 млн долл. и 32,1 млн долл. в соответствии.

Также отмечается, что экспорт украинской курятины в течение последних четырех лет растет в среднем на 13% ежегодно.