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Четверг, 19 сентября 2019, 14:16 • Валерия Гуржий • 5265
В одесском суде не нашли взрывчатки
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Правоохранители не обнаружили взрывные устройства во время обследования Суворовского районного суда города Одессы, который "заминировали" ранее сегодня. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области, передает УНН.
"В ходе обследования здания суда и прилегающей территории взрывных устройств и веществ не обнаружено. Работа заведения возобновлена", - сказано в сообщении.
Напомним, в полицию Одесской области 19 сентября, в 9:40, поступило сообщение о заминировании Суворовского районного суда на улице Черноморского казачества.
Источник: УНН