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Россия и ЕС начали переговоры в Брюсселе перед трехсторонней газовой встречей

Россия и ЕС начали переговоры в Брюсселе перед трехсторонней газовой встречей

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Министр энергетики РФ Александр Новак во главе российской делегации начал встречу в Брюсселе с вице-президентом Еврокомиссии по Энергосоюзу Марошем Шефчовичес перед запланированной трехсторонней газовой встречей с участием представителей украинской, российской сторон и Еврокомиссии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение минэнерго РФ в Twitter.

"Проходит двусторонняя встреча Александра Новака и вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича", - сообщили в минэнерго РФ.

Напомним, 19 сентября утром в Брюсселе состоялись переговоры Украины и ЕС перед газовой встречей с РФ.

В ЕК поздравили продвижение с анбандлингом в Украине на фоне газовых переговоров.

Как сообщал УНН, Украина, Россия и ЕС собираются 19 сентября на трехсторонние газовые переговоры в Брюсселе.

Источник: УНН
Теги: газ, ЕС, Россия, Украина, переговоры
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