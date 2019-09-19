Россия и ЕС начали переговоры в Брюсселе перед трехсторонней газовой встречей

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Министр энергетики РФ Александр Новак во главе российской делегации начал встречу в Брюсселе с вице-президентом Еврокомиссии по Энергосоюзу Марошем Шефчовичес перед запланированной трехсторонней газовой встречей с участием представителей украинской, российской сторон и Еврокомиссии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение минэнерго РФ в Twitter.

"Проходит двусторонняя встреча Александра Новака и вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича", - сообщили в минэнерго РФ.

Напомним, 19 сентября утром в Брюсселе состоялись переговоры Украины и ЕС перед газовой встречей с РФ.

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Как сообщал УНН, Украина, Россия и ЕС собираются 19 сентября на трехсторонние газовые переговоры в Брюсселе.