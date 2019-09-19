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Минеру столичного моста Метро сообщили о подозрении по двум статьям

Минеру столичного моста Метро сообщили о подозрении по двум статьям

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Мужчине, который вчера угрожал взорвать мост Метро в Киеве, сообщено о подозрении по двум статьям. Об этом во время брифинга сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.

"В прокуратуре уже согласовано подозрение в совершении преступлений по ч.4 ст. 296 - хулиганство. И ст. 259 - ложное сообщение о заминировании. Обвинение в подготовке к террористическому акту, как было сразу возбуждено уголовное производство, полиция предъявлять ему не будет, это согласованная позиция прокуратурой города", - сказал Корищенко.

Напомним, Министерство по делам ветеранов Украины сообщило, что будет защищать интересы минера столичного моста Метро Алексея Белько, как и любого участника конфликта на востоке Украины.

Источник: УНН
Теги: Киев, минирование, полиция, подозреваемый, мост Метро
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