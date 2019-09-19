В "Слуге народа" ожидают официального обращения Кличко о роспуске Киевсовета

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Официальное обращение мэра Киева Виталия Кличко о роспуске Киевсовета не поступало в парламент, поэтому не может рассматриваться в профильном комитете и выноситься в сессионный зал. Об этом заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" член комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправлени Александр Корниенко в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Устные новости с сайтов, к сожалению, для нас не являются основанием, чтобы об этом даже говорить в комитете. Ждем официальное обращение. Если оно будет процедурно правильно подано в Верховную Раду, дальше оно поступит в комитет, и мы будем в комитете определяться", - отметил Корниенко.

По его словам, следующее заседание комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, который является главным в этом вопросе, запланировано на 1 октября.

"Если он успеет до этого подать (представление - ред.), возможно, включим в повестку дня комитета. Возможно, не включим. У нас есть 90 дней на принятие этого решения", - добавил нардеп.

Напомним, 19 сентября мэр Киева Виталий Кличко обратился в Верховную Раду Украины относительно роспуска Киевсовета VIII созыва. Об этом он заявил после того, как Киевсовет снова не собрал кворум для проведения очередной сессии.