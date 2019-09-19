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Минер столичного моста Метро Алексей Белько просит прощения

Минер столичного моста Метро Алексей Белько просит прощения

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Алексей Белько, которого вчера задержали во время угроз заминировать столичный мост Метро, извинился и объяснил свое поведение. Об этом во время брифинга сообщила Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда, передает корреспондент УНН.

“Он просит прощения. Он просит прощения перед всеми, в частности, перед жителями города Киева. Алексей сказал, что он не собирался подрывать мост. Все, что он хотел — это привлечь к себе внимание”, — сказала Коляда.

По ее словам, одна из задач Министерства — обеспечить так, чтобы ветераны, начиная от службы в военкоматах и заканчивая уже своей жизнью после службы не были лишены этого внимания.

“Алексей говорит, что у него были проблемы с устройством на работу, отсутствием средств, проблемы с девушкой. Поэтому, сложилась такая ситуация и в таком серьезном состоянии он совершил поступок”, — сказала Коляда.

Напомним, Министерство по делам ветеранов Украины сообщило, что будет защищать интересы минера столичного моста Метро Алексея Белько, как и любого участника конфликта на Востоке Украины.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, ЧП
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