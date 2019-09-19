МИД: 80% виз США для граждан Украины оформляются сроком на 10 лет

КИЕВ. 19 сентября. УНН. На сегодня 80% американских виз из числа согласованных визовых ходатайств граждан Украины оформляются сроком на 10 лет. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"МИД на постоянной основе обеспечивает реализацию одной из основных задач внешнеполитической службы Украины - либерализации режима поездок граждан Украины в иностранные государства, в том числе в США", - сообщили в МИД.

В министерстве отметили, что в этом контексте перед американской стороной ставится вопрос либерализации визовых требований для граждан Украины.

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Возможность введения США безвизового режима поездок для граждан Украины обсуждается во время встреч высшего руководства Украины с главами государства, правительства и Конгресса США.

"По результатам проведенной работы с американской стороной в 2018 году Соединенными Штатами Америки увеличен предельный срок действия некоторых видов неиммиграционных виз для украинских граждан с 5 до 10 лет. На сегодня 80% виз из числа согласованных визовых ходатайств граждан Украины оформляются сроком на 10 лет без учета срока действия паспортного документа, что является хорошим показателем по сравнению со странами, где миграционные риски являются схожими с Украиной", - отметили в пресс служба.

В МИД добавили также, что украинской стороной сейчас ведется работа с целью достичь договоренности с американской стороной по увеличению срока действия для отдельных категорий виз.

Как сообщал УНН, по состоянию на 17 ноября 2017 США отказывали в визах каждому третьему украинцу.