У минера столичного моста Метро при себе был карабин и помповое ружье

КИЕВ. 19 сентября. УНН. У Алексея Белько, который вчера угрожал взорвать столичный мост Метро, при себе было помповое ружье и карабин. Об этом во время брифинга сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.

“Оружие у него была — карабин и помповое ружье. Стрелял по дрону он из помпового ружья, или попал, или другие обстоятельства, дрон упал и мы его потеряли. Взрывчатку не было найдено ни в автомобиле, ни при нем”, — сказал Крищекно.

Отвечая на вопрос журналиста было ли оружие зарегистрировано, Крищенко ответил: “Один был зарегистрирован”.

Напомним, мужчине, который вчера угрожал взорвать мост Метро в Киеве, сообщается о подозрении по двум статьям.