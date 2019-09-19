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У Президента не слышали о согласовании Украиной "формулы Штайнмайера"

У Президента не слышали о согласовании Украиной "формулы Штайнмайера"

Давид Арахамия

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В команде Президента никто не слышал о согласовании украинской стороной "формулы Штайнмайера". Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Я думаю, господин (министр иностранных дел Вадим - ред.) Пристайко что-то придумал. Я сам не занимаюсь этим вопросом, но все мы переживаем по этому процессу и я многих людей спрашивал и в Офисе Президента, они говорят: ничего такого нет", - отметил Арахамия.

По его словам, в команде главы государства пока ожидают расширения нормандского формата, что обеспечит Украине более сильную позицию в переговорном процессе по вопросу Донбасса.

Напомним, 18 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что договоренность советников нормандского формата по "формуле Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса было достигнуто 2 сентября.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Нормандский формат, Слуга народа
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