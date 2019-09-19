Украина на следующей неделе в Брюсселе представит концепцию реабилитации ветеранов

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Украина на следующей неделе в Брюсселе представит концепцию ветеранского пространства. Об этом во время брифинга сообщила Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПО Оксана Коляда, передает корреспондент УНН.

“Концепция ветеранского пространства, как система перехода от военную в гражданскую карьеру, является серьезной составляющей психологической поддержки. Я на следующей неделе буду презентовать в Брюсселе в штаб-квартире НАТО”, — сказала Коляда.

Напомним, Министерство по делам ветеранов Украины сообщило, что будет защищать интересы минера столичного моста Метро Алексея Белько, как и любого участника конфликта на Востоке Украины.