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Украина на следующей неделе в Брюсселе представит концепцию реабилитации ветеранов

Украина на следующей неделе в Брюсселе представит концепцию реабилитации ветеранов

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Украина на следующей неделе в Брюсселе представит концепцию ветеранского пространства. Об этом во время брифинга сообщила Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПО Оксана Коляда, передает корреспондент УНН.

“Концепция ветеранского пространства, как система перехода от военную в гражданскую карьеру, является серьезной составляющей психологической поддержки. Я на следующей неделе буду презентовать в Брюсселе в штаб-квартире НАТО”, — сказала Коляда.

Напомним, Министерство по делам ветеранов Украины сообщило, что будет защищать интересы минера столичного моста Метро Алексея Белько, как и любого участника конфликта на Востоке Украины.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, Оксана Коляда
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