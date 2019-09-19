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На Испанию снова надвигается шторм

На Испанию снова надвигается шторм

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Испанию возвращаются штормы, в результате которых на страну могут обрушиться грозы, ливни и наводнения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Local.

"Национальное метеорологическое агентство Испании Aemet предупредило, что большая часть северной половины полуострова пострадает от гроз и ливней, возможно, даже от града", - говорится в сообщении.

Об ухудшении погодных условий предупредили провинции Уэска, Теруэль, Сарагоса, Кастельон, Валенсия, Бургос, Леон, Паленсия, Лерида, Ла-Риоха, Кантабрия, Гвадалахара, Сория, Барселона, Жирона, Навара, Луго в Галисии и Астурия.

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Ожидается, что штормовая погода будет царить в провинциях весь четверг и усилится в центральной части страны в пятницу.

Добавим, всего несколько дней назад в Испании 5 человек погибли в результате наводнений.

Напомним, 14 сентября у Багамских островов сформировался новый шторм "Умберто".

Источник: УНН
Теги: Испания, штормовое предупреждение
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