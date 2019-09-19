Кабмин рассчитывает на снижение кредитной ставки гривны до 11-12% во второй половине 2020 года

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассчитывает, что во второй половине следующего года кредитная ставка гривни снизится до 11-12%. Об этом он сообщил сегодня на конференции, посвященной земельной реформе, передает корреспондент УНН.

“Я рассчитываю на то, что летом/осенью следующего года кредитование в гривне будет 11-12% доступно в банках. Мы понимаем как это сделать. Если посмотреть на прогноз инфляции на следующий год и посмотреть на тот инструментарий, который есть у Национального банка, это абсолютно реально. Но для этого правительству нужно поработать”, — сказал Гончарук.

По его словам, только в начале работы этого правительства НБУ уже снизил ставку на 0,5% и следующий раз, он надеется, Нацбанк продолжит уменьшать показатель.

Напомним, согласно одному из механизмов финансовой поддержки фермеров, ожидается удешевление кредитов от 20% до 5%.