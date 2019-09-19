В украинских магазинах планируют убрать пластиковые пакеты

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Проект Закона об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины депутаты направили на рассмотрение Комитета по вопросам экологической политики и природопользования, сообщает УНН со ссылкой на официальный портал ВР Украины.

Закон Украины “Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины” определяет правовые и организационные основы обращения пластиковых пакетов, регулирует отношения, возникающие при распространении пластиковых пакетов на территории Украины.

Если такой закон примут, будет запрещено распространять или предлагать в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства такие типы пакетов: сверхлегкие пластиковые пакеты; легкие пластиковые пакеты; оксорозкладни (оксобиорозкладни) пластиковые пакеты.

Свободно пользоваться можно будет биоразлагаемые пластиковыми пакетами с соответствующей маркировкой и пакетами определенного типа, предназначенные для транспортировки свежего мяса и рыбы.

Отметим, пакеты, не соответствующие указанным нормам, однако продолжают распространяться в магазинах и ресторанах, будут утилизировать безопасным путем.

Напомним, в Германии работают над законами о запрете использования пластиковых пакетов.