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Иран предупредил о "полномасштабной войне" в случае атаки на республику

Иран предупредил о "полномасштабной войне" в случае атаки на республику

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Любой военный удар со стороны США или Саудовской Аравии по Ирану может привести к “полномасштабной войне”. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“Я делаю очень серьезное заявление, что мы не хотим войны, мы не хотим участвовать в военной конфронтации... Но мы, не моргнув, будем защищать нашу территорию”, — сказал Зариф.

Отвечая на вопрос, какими будут последствия американского или саудовского военного удара по Ирану, Зариф ответил, что “начнется полномасштабная война”.

Напомним, на прошлой неделе в Саудовской Аравии произошла атака беспилотников на нефтеперерабатывающий завод и другие объекты компании Saudi Aramco.

США назвали обстрел, который вывел из строя нефтеперерабатывающие мощности Саудовской Аравии, беспрецедентным нападением Ирана на мировые поставки нефти и призвали все страны решительно осудить инцидент.

Иранское государственное информагентство в среду сообщило, что Тегеран направил США дипломатическую ноту, в которой отрицает любую причастность страны к ударам и предостерегает, что любые меры в отношении Ирана повлекут за собой немедленный ответ.

Источник: УНН
Теги: США, Иран, Саудовская Аравия
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