В Укроборонпроме назначили директора департамента закупок

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В ГК "Укроборонпром" сегодня на должность директора департамента закупок назначили Надежду Бегун. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу ДК.

"Генеральный директор государственного концерна Укроборонпром назначил Надежду Бегун директором департамента закупок. Соответствующий приказ Айварас Абромавичус подписал 19 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

Надежда Бегун, как указано, работала в сфере телекоммуникационных услуг, в 2015 году в качестве волонтера присоединилась к команде ProZorro в МЭРТ, позже стала заместителем директор ГП "Прозорро". Внедряла систему электронных закупок, разрабатывала законодательство, отвечала за создание бренда и продвижения ProZorro.

"В УОП Надежда, прежде всего, будет внедрять прозрачные процедуры и политику закупок, повышать их эффективность за счет централизации потребностей предприятий и внедрения категорийных стратегий", - говорится в повидомлелни.

Отдельным фокусом работы Бегун станет импортозамещение товаров российского производства.

"Проблема импортозамещения - спекулятивная, за 5 лет на ней обогатились сотни делков, в то же время, предприятия оборонной промышленности остались с этой проблемой один на один, и решали ее каждый по-своему. Теперь мы будем системно и последовательно заниматься этим направлением, в этом опыт создания электронных каталогов очень поможет", - прокомментировала Бегун.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Абромавичуса генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром".