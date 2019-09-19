Украина сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА

КИЕВ. 19 сентября. УНН. ФИФА обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором Украина осталась на 25-й строчке, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.

В активе "желто-синих" 1516 баллов. На 10 очков отстает от украинцев сборная Венесуэла. Шесть баллов Украине не хватает до сборной Ирана, которая разместилась на 24 строчке.

В сентябрьском рейтинге 2019 года среди представителей УЕФА наша национальная команда пока на 15-й строчке.

Соперники сборной Украины в отборочном цикле чемпионата Европы занимают следующие места: Португалия - пятое, Сербия - 35, Люксембург - 93 и Литва - 131.

Добавим, что лидером осталась Бельгия. Зато на второе место поднялась Франция, а Бразилия опустилась на третье.

Напомним, ФИФА провела жеребьевку Клубного чемпионата мира по футболу, в котором примет участие победитель Лиги чемпионов УЕФА английский "Ливерпуль".