Регистрация | Вход |
USD: 24,67 -0,0946  EUR: 27,27 -0,0378 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 19 сентября 2019 17:26
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стали известны детали убийства чиновника на Запорожье
Стали известны детали убийства чиновника на Запорожье
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
18765
Версия для печати

Украина сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА

Украина сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА

КИЕВ. 19 сентября. УНН. ФИФА обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором Украина осталась на 25-й строчке, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.

В активе "желто-синих" 1516 баллов. На 10 очков отстает от украинцев сборная Венесуэла. Шесть баллов Украине не хватает до сборной Ирана, которая разместилась на 24 строчке.

В сентябрьском рейтинге 2019 года среди представителей УЕФА наша национальная команда пока на 15-й строчке.

Соперники сборной Украины в отборочном цикле чемпионата Европы занимают следующие места: Португалия - пятое, Сербия - 35, Люксембург - 93 и Литва - 131.

Добавим, что лидером осталась Бельгия. Зато на второе место поднялась Франция, а Бразилия опустилась на третье.

Напомним, ФИФА провела жеребьевку Клубного чемпионата мира по футболу, в котором примет участие победитель Лиги чемпионов УЕФА английский "Ливерпуль".

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, сборная Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.