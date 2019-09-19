В МОН запустили серию видео по инклюзивному образованию

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Министерстве образования и науки Украины сегодня обнародовали первую серию видеоразъяснений для родителей об инклюзивном образовании. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"МОН обнародовало первую серию видеоразъяснений об инклюзивном образовании. Из нее родители смогут узнать о том, что такое инклюзивно-ресурсные центры, как к ним обратиться и получить помощь специалистов", - говорится в сообщении.

В дальнейшем Министерство распространит еще три отдельных ролика о механизмах зачисления и открытия инклюзивных групп на всех уровнях образования от дошкольного до вузов.

"Мы понимаем, насколько важна роль родителей детей с особыми образовательными потребностями в учебном процессе. Именно поэтому подготовили для них в формате видео пошаговую инструкцию по интересующему их больше всего. Что делать, куда и когда обращаться - все это мы объясняем", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.

По ее словам, в дальнейшем серию роликов будут обновлять, среди следующих тем - дошкольное, профессионально-техническое и высшее образование.

Напомним, в 2018-2019 учебном году, по статистическим данным, инклюзивное обучение проводилось в 3790 учреждениях общего среднего образования.