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Под Киевом произошел масштабный природный пожар

Под Киевом произошел масштабный природный пожар

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. В селе Красная Слобода Киевской области горит травяная подстилка и самосеяный лес на территории площадью 4 га. Об этом журналисту сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области.

“Сообщение горящего травяная подстилка и упавшего лес поступило в 11:34. Пожар возник на площади около 4 га вместе с лесом. Сейчас проводится локализация”, — сказали в пресс-службе.

Напомним, в Украине в ближайшие дни сохранится высокий уровень пожарной опасности.

Как сообщал УНН, в городе Днепр в заброшенном здании на пожаре погиб человек.

Источник: УНН
Теги: Украина, Киевская область, ГСЧС
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