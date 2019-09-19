Под Киевом произошел масштабный природный пожар

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В селе Красная Слобода Киевской области горит травяная подстилка и самосеяный лес на территории площадью 4 га. Об этом журналисту сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области.

“Сообщение горящего травяная подстилка и упавшего лес поступило в 11:34. Пожар возник на площади около 4 га вместе с лесом. Сейчас проводится локализация”, — сказали в пресс-службе.

Напомним, в Украине в ближайшие дни сохранится высокий уровень пожарной опасности.

Как сообщал УНН, в городе Днепр в заброшенном здании на пожаре погиб человек.