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Фильм "Дьявол носит Prada" станет мюзиклом

Фильм "Дьявол носит Prada" станет мюзиклом

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Известный американский фильм "Дьявол носит Prada" планируют сделать мюзиклом и поставить следующим летом в одном из театров Чикаго. Об этом сообщает УНН со ссылкой на People.

"Дьявол носит Prada" получит музыкальную трактовку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что над проектом буде работать британский музыкант Элтон Джон, который будет руководить постановкой совместно с театральным режиссером Анной Шапиро.

"Для Анны Шапиро было важно, чтобы мюзикл прошел в Чикаго", - пишет издание.

Однако пока неизвестно, когда мюзикл покажут на Бродвее и покажут ли еще где-то.

Фильм "Дьявол носит Prada", по мотивам романа Лорен Вайсбергер, вышел в кинотеатрах в 2006 году. В фильме снялись Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип.

Напомним, что появился новый трейлер исторического фильма "Захар Беркут".

Источник: УНН
Теги: кино, Элтон Джон
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