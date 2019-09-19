Фильм "Дьявол носит Prada" станет мюзиклом

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Известный американский фильм "Дьявол носит Prada" планируют сделать мюзиклом и поставить следующим летом в одном из театров Чикаго. Об этом сообщает УНН со ссылкой на People.

"Дьявол носит Prada" получит музыкальную трактовку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что над проектом буде работать британский музыкант Элтон Джон, который будет руководить постановкой совместно с театральным режиссером Анной Шапиро.

"Для Анны Шапиро было важно, чтобы мюзикл прошел в Чикаго", - пишет издание.

Однако пока неизвестно, когда мюзикл покажут на Бродвее и покажут ли еще где-то.

Фильм "Дьявол носит Prada", по мотивам романа Лорен Вайсбергер, вышел в кинотеатрах в 2006 году. В фильме снялись Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип.

Напомним, что появился новый трейлер исторического фильма "Захар Беркут".