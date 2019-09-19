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Ломаченко остался лучшим боксером мира по версии "The Ring"

Ломаченко остался лучшим боксером мира по версии "The Ring"

Василий Ломаченко

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Украинец Василий Ломаченко продолжил находиться на вершине рейтинга лучших боксеров по версии американского издания "The Ring", сообщает УНН со ссылкой на сайт издания.

Ломаченко опережает в генерации американца Теренса Кроуфорда, который находится на второй ступени и Сауля Альвареса из Мексики - 3. Четвертая строчка принадлежит японцу Наойя Инуэ.

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Другой представитель Украины Александр Усик, который ожидает дебют в супертяжелом весе - занимает пятое место.

Примечательно, что десятку лучших замыкает Майки Гарсия (9) и филиппинец Мэнни Пакьяо (10).

Стоит также отметить, что украинец Артем Далакян занимает 3 место в отдельно взятом легчайшем весе, Виктор Постол занимает 5 строчку во второй легком весе, а Сергей Деревянченко 6-й в среднем дивизионе.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт, Украина, рейтинги
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