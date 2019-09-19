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Трехсторонние переговоры по газу с Украиной и Россией возобновятся в октябре - Шефчович

Трехсторонние переговоры по газу с Украиной и Россией возобновятся в октябре - Шефчович

Марош Шефчович

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Детали будущего контракта между Украиной и Россией относительно транзита газа будут обсуждаться на следующих трехсторонних переговорах между Еврокомиссией, Украиной и РФ, которая состоится к концу октября. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович в Twitter, передаёт УНН.

“Продолжительность будущего контракта, объемы и установление тарифов будут рассмотрены в ходе межведомственных консультаций с участием „Газпрома“ и „Нафтогаза“. Мы договорились вернуться к столу переговоров на политическом уровне к концу октября”, — написал Шефчович.

Напомним, сегодня в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по газу.

Ранее в России заявили, что трехсторонние консультации по газу продолжатся через месяц. 

Источник: УНН
Теги: газ, ЕС, Россия, Украина
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