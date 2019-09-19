Регистрация | Вход |
USD: 24,67 -0,0946  EUR: 27,27 -0,0378 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 20 сентября 2019 03:24
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стали известны детали убийства чиновника на Запорожье
Стали известны детали убийства чиновника на Запорожье
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9585
Версия для печати

В Еврокомиссии похвалили анбандлинг-план Украины

В Еврокомиссии похвалили анбандлинг-план Украины

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Европейской комиссии приветствуют решение правительства Украины относительно плана по анбандлингу Газотранспортной системы Украины. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович во время пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с Украиной и Россией, передаёт корреспондент УНН.

“Я действительно хочу поздравить господина Оржеля и украинское правительство относительно процесса анбандлинга „Нафтогаза“. Вчера они приняли очень важное решение, очень четкую дорожную карту, и мы увидели, что после многих месяцев обсуждений состоится анбандлинг Нафтогаза, и это откроет путь для нового оператора газотранспортной системы, который будет полностью сертифицирован в соответствии с законодательством ЕС”, — заявил Шефчович.

Он напомнил, что будущий оператор ГТС будет новым партнером Газпрома в переговорах относительно контракта о транзите.

“Я также ценю тот факт, что новый исполнительный директор компании, которая сейчас формируется и которая будет сертифицирована, самое позднее, в декабре, также присутствовал и участвовал в переговорах”, — добавил вице-президент ЕК.

Как сообщал УНН, 18 сентября Кабинет министров Украины одобрил анбандлинг-план для НАК “Нафтогаз Украины”.

Источник: УНН
Теги: газ, Украина, ЕК
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.