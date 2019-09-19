Минеру столичного моста Метро назначили психиатрическую экспертизу

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Алексею Белько, который вчера угрожал взорвать столичный мост Метро, назначили ряд экспертиз, в том числе психиатрическую, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

"... сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. С ним общаются следователи, назначили ряд экспертиз, в том числе психиатрическую", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, минеру столичного моста Метро сообщили о подозрении по двум статьям.

Однако Министерство по делам ветеранов Украины сообщило, что будет защищать интересы минера столичного моста Метро Алексея Белько, как и любого участника конфликта на востоке Украины.