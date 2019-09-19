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В Киеве трамвай протаранил легковушку

В Киеве трамвай протаранил легковушку

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Днепровском районе Киева произошло столкновение автомобиля и трамвая, из-за чего задерживается движение трамваев четырех маршрутов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции столицы.

Так, около 16:30 патрульные получили сообщение, что на улице Миропольская произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai и трамвая.

"В результате столкновения травмировалась водитель автомобиля. Женщина обратилась за медицинской помощью к врачам. Обстоятельства и причины ДТП выясняют следователи", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили в патрульной полиции, в результате аварии задерживается движение трамваев 22, 28, 33, 35 в направлении улицы Милославская. Движение трамваев - до проспекта Алишера Навои.

Напомним, во Львовской области микроавтобус в результате ДТП вылетел в остановку общественного транспорта. В результате пострадали 6 человек.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, трамвай
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