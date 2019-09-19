Лавров пожаловался Маасу на украинскую делегацию в Минске

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В четверг министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас позвонил российскому коллеге Сергею Лаврову для обсуждения “формулы Штайнмайера” и разведения сил и средств на Донбассе, а также “срыв делегацией Киева” в Минске согласование одобренных ранее предложений. Об этом заявляет пресс-служба МИД России, передаёт УНН.

“Министры продолжили обсуждение путей реализации решений саммитов в Париже и Берлине в 2015-2016 гг. в “нормандском формате” относительно закрепления “формулы Штайнмайера”, а также разведения сил и средств на пилотных участках в Петровском и Золотом. Рассмотрена ситуация в связи со срывом делегацией Киева в ходе заседания Контактной группы в Минске 18 сентября согласования соответствующих предложений, ранее одобренных на встрече советников лидеров стран “нормандского формата”, — говорится в заявлении МИД.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что во время разговора было условлено оставаться в плотном контакте для обеспечения безусловного выполнения Минского комплекса мер.

Напомним, накануне полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Украина на очередном заседании контактной группы по урегулированию на Донбассе, которое состоялось в среду в Минске, якобы “сорвала выполнение договоренностей советников главам стран “нормандской четверки”.

В свою очередь украинская сторона заявила, что на заседании Трехсторонней контактной группы назвала условия, при которых возможна реализация формулы Штайнмайера.

“В то же время, российская сторона заблокировала определения возможной даты разведения”, — заявили в украинском представительстве.