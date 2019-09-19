Польша вспомнила обещание Зеленского: просит разрешения на эксгумационные работы

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Посол Республики Польша Бартош Цихоцки передал министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянском письмо-обращение польской стороны о предоставлении разрешений на поисково-эксгумационные работы. Об этом сообщил сам Бородянский на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Во исполнение договоренностей президентов Украины и Польши принял сегодня Посла Республики Польша Бартош Цихоцкого. Со своей стороны подтвердил заявление Президента Украины о снятии ограничений на поисково-эксгумационные работы. В связи с чем получил от Посла письмо-обращение польской стороны о предоставлении соответствующих разрешений и пообещал оперативно дать ответ", - сообщил министр.

Он отметил, что разъяснил польской стороне процедуры, которые действуют в сфере проведения поисковых работ и призвал польскую сторону подать как можно быстрее документацию в соответствии с существующими процедурами для того, чтобы начать работы.

Кроме того, по словам Бородянского, он заверил в полной поддержке всего процесса проведения работ и выразил надежду на тесное сотрудничество с Минкультуры Польши и Институтом национальной памяти Польши в вопросе восстановления украинских мест памяти в Польше.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве заявил, что готов разблокировать вопрос о запрете на эксгумацию погибших поляков в Украине.