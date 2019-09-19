В Тернопольской области в детском саду отравились 10 детей

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Тернопольской области зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди детей. Об этом сообщает Тернопольской областной лабораторный центр в Facebook, передает УНН.

"Сообщаем, что в ГУ "Тернопольский ОЛЦ МЗ Украины" по состоянию на 14:30 18.09.2019 года поступили срочные сообщения о случаях острой кишечной инфекции среди детей села Новоселка, Залещицкого района. В ходе эпидрасследования установлено, что у 10 детей, посещающих сельский детсад и школу отмечаются расстройства состояния здоровья. Начатое эпидрасследование", - говорится в сообщении.

В лабораторном центре отметили, что, с целью локализации и ликвидации очага инфекционного заболевания, установления причин и условий, способствовавших возникновению вспышки, организован комплекс противоэпидемических мероприятии, осуществлен отбор материала для лабораторного исследования.

"Мы не исключаем, что вероятными факторами, которые вызвали заболевание могли быть вода и пищевые продукты. За контактными установлено медицинское наблюдение. Расследование продолжается", - отметили в ОЛЦ.

Как сообщал УНН, количество детей, которые были госпитализированы в результате отравления в городе Казатин, что в Винницкой области, увеличилось до 37.