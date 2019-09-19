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Оржель назвал условия снижения тарифа на транспортировку газа украинской ГТС

Оржель назвал условия снижения тарифа на транспортировку газа украинской ГТС

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Чем больше объемы транспортировки, тем меньше тариф, тем больше возможность снизить цену газа для конечного потребителя. Об этом сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель после трехсторонних газовых переговоров, передает УНН.

Оржель подчеркнул, что объемы, возможность поставки газа напрямую в Украину и тарифы на поставку - связаны.

"Чем больше объемы транспортировки, тем меньше тариф, тем больше возможность снизить цену газа для конечного потребителя", - сказал министр и напомнил, что "украинское направление является основным для европейских рынков".

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"Чем лучше будет использоваться инфраструктура - тем меньше будет тариф", - подчеркнул Оржель и добавил, что это возможность для потребителей в ЕС получить газ по меньшей цене.

Ранее Оржель рассказал, что повлияет на тариф и условия использования ГТС.

Источник: УНН
Теги: газ, ГТС, Украина, тарифы
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