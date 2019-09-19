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Президент сформировал делегацию для участия в переговорах с ЕБРР

Президент сформировал делегацию для участия в переговорах с ЕБРР

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился создать делегацию Украины для участия в переговорах с Европейским банком реконструкции и развития относительно заключения Договора гарантии между Украиной и ЕБРР. Об этом говорится в распоряжении Президента № 335/2019-рп от 19 сентября, передает УНН со ссылкой на документ.

“Образовать делегацию Украины для участия в переговорах с Европейским банком реконструкции и развития относительно заключения Договора гарантии (Проект” Закупка станков КРС и повышения энергоэффективности АО “Укргаздобыча”) между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития", — говорится в распоряжении.

Согласно документу, возглавит делегацию заместитель Министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции Юрий Гелетий. Кроме него, в состав делегации входит 9 человек.

Президент распорядился также утвердить Директивы делегации и уполномочить Министра финансов Оксану Маркарову на подписание договора.

“Уполномочить Министра финансов Украины Маркарову Оксану Сергеевну на подписание Договора гарантии (Проект “Закупка станков КРС и повышения энергоэффективности АО „Укргаздобыча“) между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития”, — сказано в документе.

Напомним, ранее сегодня Зеленский распорядился создать делегацию Украины для участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Источник: УНН
Теги: Украина, ЕБРР, Президент, Владимир Зеленский
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