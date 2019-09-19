В районе Синайского полуострова произошел взрыв: один человек погиб, еще двое ранены

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В северной части Синайского полуострова произошел взрыв на дороге, который зацепил машину трех сотрудников службы охраны правопорядка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

“Бомба взорвалась в четверг, когда служба охраны правопорядка на транспортном средстве патрулировала город Шейх-Зувейд”, — говорится в сообщении.

В результате взрыва один человек погиб, еще двое ранены.

Ни одна террористическая группа не взяла на себя ответственность за нападение.

Напоминаем, в Египте в результате взрыва террориста-смертника погибли 7 человек.

Египет годами борется с длительным восстанием на Северном Синае, которое сейчас возглавляют исламисты. Исламистские группировки усилили деятельность в Египте после того, как военные свергли режим президента Мохаммеда Мурси в 2013 году.

За большинство терактов в Египте, которые унесли жизни военных и полицейских, ответственность на себя брала организация “Синайская провинция”, которая является ответвлением “ИГ”.