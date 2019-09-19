Украинская теннисистка вышла в полуфинал парных соревнований WTA "Премьер" в Осаке

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Украинка Надежда Киченок вместе с американкой Эбигайл Спирс вышли в парный полуфинал на турнире WTA "Премьер" в Осаке, сообщает УНН.

Украинско-американская пара в борьбе, которая продолжалась 1 час и 21 минуту, победила местных теннисисток Эри Хозуми и Макото Ниномия — 2:6, 6:1, 13:11.

У обеих пар за матч осуществлено по два брейка, но на тай-брейке Киченок и Спирс сделали 5 мини-брейков против 4 у оппоненток.

Отметим, что в полуфинале Киченок и Спирс сражаться против победительниц матча Гренефельд/Схюрс — Это Шу-Ин/Се Шувей.

Добавим также, ранее парный турнир в Осаке покинули сестра Надежды— Людмила, а также Даяна Ястремская.