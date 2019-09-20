Помпео: США стремятся "мирного решения" кризиса с Ираном

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео ответил на иранские угрозы "тотальной войны", заявив, что Соединенные Штаты "стремятся к мирному решению" кризиса, вызванного атакой на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

После встречи с союзниками в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах Помпео 19 сентября заявил, что в регионе существует “огромный консенсус” относительно того, что именно Иран осуществил нападение, несмотря на возражения Тегерана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помпео: атака на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии — акт войны

Сначала ответственность за субботнюю атаку, которая вывела из строя половину нефтедобывающих мощностей страны, взяли на себя повстанцы-хуситы (Хути) в Йемене.

Но американские официальные лица говорят, что имеющиеся свидетельства указывают на то, что это невозможно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Атака на саудовские заводы вызвала наибольше одномоментное падение добычи нефти в истории

Президент Ирана Рухани в среду заявил, что Хути предприняли атаку в качестве “предупреждения” для Саудовской Аравии в связи с ее ролью в войне в Йемене. Правозащитные организации осуждают авиаудары саудовских сил по мирным районам Йемена, отмечая, что они усиливают один из самых страшных гуманитарных кризисов мира.

Как подчеркнул Рухани, йеменцы “не наносили ударов по больницам, школам или базара в Сане”, и Саудовской Аравии следует “извлечь урок из этого предупреждения”.

Рухани непосредственно не прокомментировал обвинения в адрес его правительства, но отметил, что не хочет конфликта в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ узнали о данных разведки США об участии Ирана в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы