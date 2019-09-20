В детсады Черновцов поставляли фальсифицированный сыр — прокуратура

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Прокуратурой Черновицкой области утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении директора одного из предприятий, который из-за ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей допустил поставки в детсады города некачественных продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черновицкой области, передает УНН.

“Досудебным расследованием установлено, что в января 2018 года управлением образования Черновицкого городского совета, по результатам открытых торгов, заключен договор с предприятием, которое предложило выгодное предложение, о закупке товара за бюджетные средства, а именно творога для нужд дошкольных учебных заведений города, который по качеству должна соответствовать требованиям Госстандарта Украины к данному продукту питания”, — говорится в сообщении.

Вместо этого, в нарушении условий договора и законов Украины “Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов”, “О молоке и молочных продуктах”, предприятие поставляло в детсады сыр, который согласно заключению экспертизы пищевых продуктов оказался фальсификатом.

“Потребление такого продукта является опасным для здоровья, так как из-за высокого уровня транс-изомеров и накопление их в организме может вызвать сердечно-сосудистые, онкологические и другие тяжелые заболевания”, — отметили в прокуратуре.

В пресс-центре заявили, что в результате неправомерных действий директора предприятия управлению образования Черновицкого городского совета нанесен ущерб на сумму свыше 1,5 млн грн.

В ходе досудебного расследования в отношении директора предприятия — поставщика товара избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на принадлежащее ему имущество.

Напомним, в Хмельницкой обнаружили фальсифицированный алкоголь почти 1 млн грн.