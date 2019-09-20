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В России суд отправил под арест соратника оппозиционера Навального

В России суд отправил под арест соратника оппозиционера Навального

Российский оппозиционер Иван Жданов

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Суд в столице России Москве 19 сентября отправил под административный арест директора "Фонда борьбы с коррупцией" Ивана Жданова. Соратник оппозиционера Алексея Навального отбывать восемь суток, к которым его приговорили в августе. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Жданова задержали 19 сентября на выходе из дома и доставили в отдел внутренних дел. Там его уже был составлен протокол за нарушение правил проведения массового мероприятия.

29 июля суд назначил Жданову 15 суток административного ареста. 9 августа он получил еще 10 суток, но отбыл из них только два дня. Оппозиционера тогда выпустили из спецприемника, и до конца свой второй срок он не отбыл. На заседании 19 сентября суд решил, что директор ФСК должен вернуться к месту несвободы.

Ранее управление Федеральной службы судебных приставов России возбудило против Жданова уголовное дело. Директора ФБК подозревают в неисполнении решения суда удалить из сети фильм “Он вам не Димон”. В этом деле Жданову грозит штраф до 200 тысяч рублей (это около 80 тысяч гривен) или лишение свободы на срок до двух лет.

Расследование ФСК “Он вам не Димон”, опубликованное в марте 2017 года, было посвящено премьер-министру России Дмитрию Медведеву, которого Навальный обвинил в коррупции. В мая 2017 года миллиардер Алишер Усманов выиграл иск против “Фонда борьбы с коррупцией” с требованием удалить из фильма часть расследования, где упоминается его имя.

Как сообщал УНН, российский оппозиционер Навальный претендует на премию, лауреатом которой является Сенцов.

Источник: УНН
Теги: суд, Россия, Навальный, оппозиция
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