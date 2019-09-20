В российской Бурятии похитили шамана, который шел "выгонять" Путина из Кремля

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В российской Бурятии в ночь на 19 сентября похитили якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву “выгонять” президента России Владимира Путина из Кремля, сообщил проекту Радио Свобода Сибир.Реалии один из сторонников шамана, передает УНН.

По его словам, ночью в лагерь у села Выдрино на границе с Иркутской областью приехали несколько машин. Люди в масках окружили палатку шамана и повезли его в неизвестном направлении.

“Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием, они быстро окружили наш лагерь и прямо в палатку шамана... Их было, возможно, несколько десятков человек”, — говорит свидетель похищения.

По его словам, никто из людей в масках ни представлялся и не показывал удостоверений.

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Журналист Борис Ветров со ссылкой на источники в правоохранительных органах заявил в комментарии Сибир.Реалии, что против шамана возбудили уголовное дело.

Шаман Александр Габышев в марте начал свое путешествие с дальневосточного Якутска в Москву, где он намерен “выгнать” Путина из Кремля в 2021 году.

Напомним, в России суд отправил под арест соратника оппозиционера Навального.