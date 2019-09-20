Тренер "Мальме" рассказал о штурме со стороны "Динамо" в игре Лиги Европы

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Главный тренер “Мальме” Уве Реслер прокомментировал матч своей команды против “Динамо” на “Олимпийском” в рамках групповой стадии Лиги Европы, информирует УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Наставник гостей отметил хороший уровень защиты подопечных в первой половине и заявил о штурме “бело-синих” во второй половине.

“Мы разочарованы результатом, но не нашей игрой. Мы хорошо защищались во время первого тайма, но во втором попали под настоящий штурм. Безусловно, индивидуальный класс динамовцев выше. Так случилось, что мы пропустили гол на контратаке, после того как пошли вперед. Нам не хватило класса, чтобы отыграться после пропущенного мяча”, — подчеркнул Реслер.

В целом Веслер выразил удовлетворение выступлением собственного коллектива.

“Мои игроки полностью выполнили установку, особенно это касается прессинга и игры в середине поля. Также мы хорошо врывались в свободные зоны. Но мы понимали, что в таком темпе не сможем играть весь матч, поскольку нам противостоял очень сильный соперник. Но в целом я доволен тем, как играла моя команда”, — подытожил коуч.

Напомним, что только благодаря голу на 84 минуте “динамовцы” вырвали три очка в противостоянии со шведами.