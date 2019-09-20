Разгромная победа: Фонсека во главе "Ромы" дебютировал в Лиге Европы

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Екстренер "Шахтера" Пауло Фонсека во главе "Ромы" провел стартовый поединок в Лиге Европы, сообщает УНН.

Римляне с победы стартовали в групповой стадии над турецким “Бешикташем” со счетом 4:0.

В составе “Ромы” голы забивали Джеко, Дзаньоло, Клюйверт, а также состоялся автогол от Жуниора.

Отметим, что экс-футболист “Днепра” Никола Калинич вышел на поле только на 74 минуте, а бывший футболист “Шахтера” Мхитарян просидел игру в запасе.

В другой встрече квартета J австрийский “Вольфсберг” с трансферной цене более чем в 20 раз меньше “Вольфсбург”, разгромив немцев — 4:0.

Напомним, что “Рома” выиграла первую встречу во главе Фонсеки в Серии А.