Официальный курс гривны установлен на уровне 24,61 грн/доллар

КИЕВ. 20 сентября. УНН. На 20 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,61 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 сентября установлены на таком уровне:

24.617559 грн за доллар;

27.244253 грн за евро;

0.383330 грн за российский рубль;

30.702939 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 19 сентября курс всех указанных валют упал, кроме рубля, курс которого — вырос.